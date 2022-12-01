***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarihli ve E-12233903-310.01.01-29164 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun içtüzüğü ekte sunulmaktadır.Fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilinden sonra en kısa sürede fon izahnamesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083748BIST