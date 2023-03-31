***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2023 10:16
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.20202 tarihli 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 17.500.000 TL' lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirket'imizin 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl karı) karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 29.03.2023 tarih, E.35331 saylı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Şirketimiz sermayesi iç kaynaklarda artırılan 2.500.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde 2.500.000 adet nama yazılı pay ihraç edilecek olup, iç kaynaklardan artırılan 2.500.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının nominal değeri (1 TL nominal değerli 1 pay 1TL'den) olacaktır. Paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayıp sermaye artırım işlemleri için İstanbul ticaret sicil memurluğuna başvuruda bulunulacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile değişecek olan Ana Sözleşmenin 8. Maddesinin yeni şekli ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130047
BIST
10:284.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -32,71
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2819,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 19,3900
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|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,3439
En Düşük
19,1514
10:2820,9241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:281.220,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.296.194
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.118.259
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.094.673
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.623.849
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,36
|14.697.495
|% -6,59
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,50
|8.082.988
|% -5,47
|
|TUPRS
|541,50
|459.955.929
|% 0,46
|
|KOZAL
|21,42
|391.875.198
|% 2,29
|
|ASELS
|53,00
|383.071.493
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|GOKNR
|21,96
|373.107.714
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,42
|128.891.356
|% 3,42
|
|ISCTR
|13,29
|284.239.044
|% -1,70
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|YKBNK
|9,75
|184.625.771
|% -1,61
|
|EKGYO
|6,31
|117.663.459
|% -1,41
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1894
|19,1959
|% 0,15
|
|Euro
|20,8945
|20,9259
|% -0,06
|
|Sterlin
|23,6862
|23,8050
|% 0,04
|
|Frank
|20,9115
|21,0375
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0971
|5,1226
|% 0,11
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.222
|1.223
|1,79
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.228
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|-0,15
|