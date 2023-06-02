***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2023 09:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.05.2023 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince şirketimizin kayıtlı sermayew tavanının 17.500.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden ödenmek suretiyle 40.000.000 TL arttırılmasına ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmıştır.
Şirketimiz sermayesi iç kaynaklarda artırılan 30.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000 adet nama yazılı pay ihraç edilecek olup, iç kaynaklardan artırılan 30.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının nominal değeri (1 TL nominal değerli 1 pay 1TL'den) olacaktır. Paylar üzerinde herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayıp sermaye artırım işlemleri için İstanbul ticaret sicil memurluğuna başvuruda bulunulacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile değişecek olan Ana Sözleşmenin 8. Maddesinin yeni şekli ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155491
BIST
11:075.135
En Düşük
|Değişim
|: 3,53%
|| 175,13
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0720,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0748
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0722,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0488
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:071.326,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.326,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TKFEN
|33,46
|177.518.027
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|MARKA
|11,26
|2.588.719
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.551.519
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|THYAO
|151,00
|2.315.965.933
|% 2,72
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|GARAN
|28,92
|1.725.626.623
|% 6,56
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|EKGYO
|7,40
|720.917.208
|% 2,21
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,53
|164.011.525
|% 4,98
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8749
|20,8792
|% 0,36
|
|Euro
|22,4806
|22,5556
|% 0,18
|
|Sterlin
|26,0717
|26,2025
|% 0,39
|
|Frank
|22,9806
|23,1191
|% 0,49
|
|Riyal
|5,5495
|5,5774
|% 0,38
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,74
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.559
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,90
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20PENTA
Yüzde 6.67 oranında artışla 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 471, 819 adet işlem
-
11:19ENKAI
Yüzde 9.62 oranında artışla 28.48 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 428, 263 adet işlem
-
11:18ENKAI
Yüzde 9.55 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 383, 355 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 74 üstünde . İşlem hacmi 27, 215.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.48 oranında artışla 214.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 611 adet işlem