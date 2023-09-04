***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2023 tarihli ve E-12233903-310.01.01-41327 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onaylanmış olup ilgili izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191229BIST