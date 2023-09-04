***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.09.2023 12:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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01.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2023 tarihli ve E-12233903-310.01.01-41327 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onaylanmış olup ilgili izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191229
BIST
'
13:008.198
En Düşük
|Değişim
|: 1,77%
|| 142,36
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
13:0026,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0844
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
13:0028,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1227
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
13:001.671,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.671,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BRSAN
|919,60
|1.602.525.243
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.552.731
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|160.951.647
|% 10,00
|
|KZGYO
|30,36
|3.275.328
|% 10,00
|
|CLEBI
|985,60
|93.224.748
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|2.015.133
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,30
|63.197.372
|% -5,14
|
|CUSAN
|23,78
|92.078.282
|% -4,88
|
|COSMO
|127,00
|16.945.288
|% -4,01
|
|OZSUB
|32,10
|34.914.349
|% -4,01
|
|ASTOR
|147,50
|5.082.237.106
|% 4,02
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|THYAO
|254,30
|3.478.539.733
|% 0,12
|
|IZENR
|63,40
|3.340.877.394
|% 6,73
|
|KOZAL
|30,04
|3.120.424.496
|% 4,60
|
|ISCTR
|22,68
|5.040.583.559
|% 6,18
|
|EKGYO
|8,95
|1.659.979.784
|% 1,24
|
|YKBNK
|16,90
|3.080.485.498
|% 4,97
|
|ZOREN
|4,95
|834.208.685
|% 2,48
|
|SKBNK
|4,39
|560.065.308
|% 2,81
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6847
|26,8560
|% 0,62
|
|Euro
|28,9202
|28,9266
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,7147
|33,8837
|% 0,65
|
|Frank
|30,1639
|30,3456
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1171
|7,1528
|% 0,31
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.026
|11.108
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.575
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,07
|