***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2023 tarihli ve E-12233903-305.01.01-41593 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Osmanlı Portföy Agresif Değişken Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onaylanmış olup ilgili izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194399BIST