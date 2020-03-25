***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.03.2020 16:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Kaptan Serbest Döviz Fon İzahname Değişikliğine istinaden duyuru metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832135
BIST
16:5089.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 323,10
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
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91.959
En Düşük
88.123
16:506,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4969
En Düşük
6,3790
16:506,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,0149
En Düşük
6,8970
16:50335,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,70
|Açılış
|: 335,29
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|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|108.167.092
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.581.612
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.768
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.013.446
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|16.231.995
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,66
|1.206.968.645
|% 3,59
|
|THYAO
|8,78
|1.165.994.830
|% 5,91
|
|GARAN
|7,65
|1.093.151.144
|% 0,92
|
|AKBNK
|5,62
|353.757.564
|% -1,92
|
|YKBNK
|1,89
|348.459.481
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|348.459.481
|% -0,53
|
|GARAN
|7,65
|1.093.151.144
|% 0,92
|
|ODAS
|1,27
|178.361.638
|% 0,00
|
|THYAO
|8,78
|1.165.994.830
|% 5,91
|
|ISFIN
|2,95
|335.781.591
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5656
|7,6035
|% 0,59
|
|Frank
|6,5426
|6,5820
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7093
|1,7178
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.615
|-9,06
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,21
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|