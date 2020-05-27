***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.05.2020 13:41
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846875
BIST
13:27104.849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.824,84
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
13:276,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0513
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:277,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0797
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
13:27372,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,48
|Açılış
|: 372,10
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|12.292.380
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.244.072
|% 9,99
|
|AVTUR
|2,76
|15.198.183
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.985.063
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.435.222
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.065.571
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.681.090
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.563.420
|% -9,94
|
|THYAO
|12,20
|1.185.408.157
|% 8,83
|
|GARAN
|7,60
|679.033.709
|% 0,80
|
|PGSUS
|57,70
|504.246.152
|% 7,35
|
|ASELS
|30,04
|455.203.160
|% 2,60
|
|TSPOR
|5,52
|393.488.654
|% 6,56
|
|GSRAY
|2,95
|311.097.474
|% 9,67
|
|THYAO
|12,20
|1.185.408.157
|% 8,83
|
|GARAN
|7,60
|679.033.709
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,53
|203.403.226
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,21
|176.435.947
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3369
|8,3787
|% 1,12
|
|Frank
|6,9640
|7,0059
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.444
|13,90
|
|Tam
|2.484
|2.508
|14,40
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|6,90
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|0,06
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-0,51
|