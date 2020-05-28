***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.05.2020 12:58
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847229
BIST
14:15105.056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 102,05
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:156,8168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:157,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5083
En Düşük
7,4416
14:15377,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 5,48
|Açılış
|: 377,85
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.469.776
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.268.350
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.738.216
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|GLBMD
|4,46
|5.282.882
|% 9,58
|
|CMENT
|31,68
|4.130.086
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.566.899
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,60
|2.407.341.203
|% 2,19
|
|GARAN
|7,74
|1.593.143.535
|% 1,31
|
|PGSUS
|58,95
|833.302.004
|% -0,25
|
|ASELS
|30,06
|486.266.659
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,63
|471.732.303
|% 0,54
|
|GARAN
|7,74
|1.593.143.535
|% 1,31
|
|THYAO
|12,60
|2.407.341.203
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,42
|210.775.676
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,22
|257.519.564
|% 0,45
|
|AVOD
|3,70
|402.909.398
|% -1,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3249
|8,3667
|% 0,54
|
|Frank
|6,9952
|7,0373
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8092
|1,8183
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|15,10
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.480
|33,50
|
|Tam
|2.522
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|0,66
|