***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.12.2020 11:09
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon' a bağlı Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon' un İzahname Değişikliği Duyurusu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892257
BIST
11:481.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:487,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:489,5057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:48468,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,22
|Açılış
|: 469,07
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:48
|AKFGY
|4,73
|18.288.694
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.614.631
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.114.222
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.130.286
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,53
|209.044.496
|% -8,99
|
|IZMDC
|17,76
|17.135.728
|% -6,03
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,54
|958.583.503
|% 0,67
|
|PETKM
|4,88
|867.601.915
|% -0,20
|
|SISE
|7,13
|822.413.911
|% 0,00
|
|SELEC
|18,82
|619.391.959
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,19
|596.899.597
|% -0,76
|
|PETKM
|4,88
|867.601.915
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|276.824.263
|% 1,46
|
|SISE
|7,13
|822.413.911
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,19
|596.899.597
|% -0,76
|
|ODAS
|3,61
|392.450.115
|% 1,69
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8258
|7,8302
|% 0,14
|
|Euro
|9,4971
|9,5057
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4681
|10,5206
|% 0,56
|
|Frank
|8,7793
|8,8322
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0795
|2,0900
|% 0,09
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-8,17
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,36
|49,36
|0,52
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