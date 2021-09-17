***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.09.2021 15:09
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964271
BIST
15:321.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:328,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:3210,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0722
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:32486,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,75
|Açılış
|: 486,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TEZOL
|18,44
|12.583.677
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.116
|% 9,95
|
|UNLU
|5,93
|100.376.633
|% 8,21
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|HURGZ
|2,39
|48.524.921
|% 7,17
|
|ISKPL
|7,21
|260.331.574
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|64.294.102
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,95
|21.714.488
|% -8,53
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,72
|1.142.523.853
|% 2,00
|
|GARAN
|9,49
|787.829.442
|% -0,11
|
|YEOTK
|52,75
|400.259.824
|% 1,83
|
|TUPRS
|109,10
|331.551.056
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,48
|330.295.339
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|330.295.339
|% 0,40
|
|THYAO
|12,72
|1.142.523.853
|% 2,00
|
|GARAN
|9,49
|787.829.442
|% -0,11
|
|IHGZT
|1,05
|64.294.102
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,82
|300.160.943
|% -0,73
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5918
|8,5969
|% 0,83
|
|Euro
|10,1123
|10,1311
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,8218
|11,8810
|% 0,87
|
|Frank
|9,2204
|9,2759
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2843
|2,2958
|% 0,82
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|3,88
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,90
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|27,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|33,84
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,37
|
|Çeyrek
|778
|795
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|-0,29
|
Seans Raporu
15:32
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15:42XU050
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