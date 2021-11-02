***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.11.2021 17:16
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik duyurusu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974008
BIST
17:041.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:049,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5802
En Düşük
9,4675
17:0411,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0270
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
17:04550,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,39
|Açılış
|: 550,35
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:04
|VANGD
|6,49
|36.586.313
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|24.044.829
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|99.626.863
|% 9,97
|
|ERBOS
|122,80
|130.579.741
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.634.884
|% 9,91
|
|KRGYO
|6,66
|49.525.276
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|216.210.712
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.362.240
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|353.208.366
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.765.459
|% -9,90
|
|GARAN
|10,14
|2.910.983.433
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.765.459
|% -9,90
|
|THYAO
|15,37
|1.075.034.511
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,82
|754.476.452
|% 0,71
|
|SISE
|8,63
|731.168.904
|% 1,17
|
|GARAN
|10,14
|2.910.983.433
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,82
|754.476.452
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.765.459
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|668.487.082
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|264.381.308
|% 0,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5762
|9,5795
|% 0,45
|
|Euro
|11,0963
|11,1016
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,9807
|13,0458
|% -0,09
|
|Frank
|10,4193
|10,4821
|% -0,26
|
|Riyal
|2,5388
|2,5515
|% 0,16
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,22
|
|Altın Gr.
|550
|551
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.637
|3.692
|17,00
|
|Tam
|3.622
|3.713
|20,08
|
|Yarım
|1.751
|1.796
|9,71
|
|Çeyrek
|878
|898
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,60
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18KATMR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 206, 069 adet işlem
-
17:17KOZAA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 16.03 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 905, 762 adet işlem
-
17:16VERUS
Yüzde 6.81 oranında artışla 50.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 221, 309 adet işlem
-
17:15DGATE
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 215 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, GUBRF, EREGL