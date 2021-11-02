***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.11.2021 17:16
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik duyurusu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974009
BIST
17:441.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
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1.546
En Düşük
1.528
17:449,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0492
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:4411,1168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0422
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:44551,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,89
|Açılış
|: 551,73
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:44
|VANGD
|6,49
|40.219.975
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|44.887.021
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.947.649
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.967.493
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|25.156.634
|% 9,91
|
|KRGYO
|6,66
|49.593.574
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.493.976
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.457.875
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|380.825.520
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.366.413
|% -9,90
|
|GARAN
|10,14
|3.176.167.152
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.366.413
|% -9,90
|
|THYAO
|15,38
|1.150.036.655
|% 0,65
|
|SISE
|8,61
|857.960.781
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,08
|816.616.677
|% 2,18
|
|GARAN
|10,14
|3.176.167.152
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,83
|815.172.188
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.362.366.413
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,27
|729.087.603
|% 7,56
|
|EKGYO
|2,02
|291.034.647
|% -0,49
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5820
|9,5855
|% 0,52
|
|Euro
|11,1073
|11,1168
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0281
|13,0934
|% 0,27
|
|Frank
|10,4545
|10,5175
|% 0,08
|
|Riyal
|2,5482
|2,5610
|% 0,53
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,81
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,44
|