***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.11.2021 17:16
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyurusu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974010
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0290
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05552,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,43
|Açılış
|: 552,27
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5652
|9,5730
|% 0,38
|
|Euro
|11,0884
|11,1036
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0382
|13,1036
|% 0,35
|
|Frank
|10,4577
|10,5207
|% 0,11
|
|Riyal
|2,5510
|2,5638
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,01
|
|Altın Gr.
|553
|553
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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17:59
KZBGY, VERTU, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında