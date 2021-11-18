***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.11.2021 14:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978461
BIST
14:561.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 23,25
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.730
En Düşük
1.701
14:5610,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2279
|Açılış
|: 10,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:5612,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,2943
|Açılış
|: 12,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:56650,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 12,55
|Açılış
|: 650,51
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:53
|TETMT
|190,50
|7.636.767
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.872.180
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.706.901
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|10,03
|81.554.770
|% 9,26
|
|BASGZ
|15,68
|466.740.550
|% -9,00
|
|GMTAS
|2,40
|7.896.965
|% -8,05
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,03
|2.316.418.908
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,52
|1.468.832.825
|% 4,45
|
|PETKM
|7,81
|1.467.501.535
|% 1,30
|
|SISE
|10,75
|945.742.788
|% 3,17
|
|AKBNK
|7,20
|852.198.917
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,52
|1.468.832.825
|% 4,45
|
|GARAN
|12,03
|2.316.418.908
|% 1,09
|
|PETKM
|7,81
|1.467.501.535
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,17
|348.886.986
|% -0,46
|
|ADESE
|1,07
|159.725.653
|% 0,00
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8534
|10,8614
|% 2,15
|
|Euro
|12,3242
|12,3403
|% 2,46
|
|Sterlin
|14,6507
|14,7241
|% 2,51
|
|Frank
|11,7002
|11,7707
|% 2,59
|
|Riyal
|2,8946
|2,9091
|% 2,50
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,57
|
|Altın Gr.
|650
|650
|12,13
|
|Cumhuriyet
|4.272
|4.336
|63,00
|
|Tam
|4.262
|4.387
|91,56
|
|Yarım
|2.060
|2.122
|44,29
|
|Çeyrek
|1.033
|1.061
|22,15
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,70
|8,71
|0,14
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|-0,01
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:05ORCAY
Yüzde 4.53 oranında artışla 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 295, 942 adet işlem
-
15:02BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 192, 676 adet işlem
-
15:01XU100
Endeks 1, 727 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 18, 968.00 milyon TL de
-
15:01DITAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 745, 567 adet işlem
-
15:00RALYH
Yüzde 9.37 oranında artışla 10.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 358, 109 adet işlem