***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 15:39
bariyle geçerli olacak şekilde yapılan değişiklikler ekteki tadil metninde bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033886
BIST
17:042.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 34,80
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:0416,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0403
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:0417,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0404
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
17:04974,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,94
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:04
|PENTA
|496,60
|81.252.484
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.909.240
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.150.420
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.238.696
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,02
|358.362.121
|% 9,00
|
|PSGYO
|12,96
|253.929.027
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,82
|32.590.083
|% -9,32
|
|MEPET
|3,27
|23.057.055
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|73.875.619
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,18
|2.308.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,72
|3.415.387.972
|% -0,36
|
|SASA
|38,24
|1.820.298.344
|% 4,82
|
|KRDMD
|15,05
|1.590.919.302
|% 2,38
|
|SISE
|21,16
|1.463.539.613
|% 0,86
|
|GARAN
|15,16
|1.338.165.662
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,83
|987.751.659
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,77
|1.245.359.016
|% 3,47
|
|DOHOL
|4,04
|963.759.520
|% 0,75
|
|KARSN
|7,25
|1.228.104.829
|% 3,72
|
|AKBNK
|8,55
|1.307.587.261
|% 2,27
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4275
|16,4357
|% 0,25
|
|Euro
|17,5610
|17,5813
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,5203
|20,6232
|% -0,46
|
|Frank
|17,0093
|17,1118
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3700
|4,3919
|% 0,19
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,92
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,71
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.468
|6.629
|26,83
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|12,98
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,18
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,40
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19ULUUN
Yüzde 6.47 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 013, 067 adet işlem
-
17:18AKSGY
Yüzde 7.46 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 369, 071 adet işlem
-
17:17RYGYO
Yüzde 4.47 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 447, 784 adet işlem
-
17:16SOKM
Yüzde 4.56 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 670, 297 adet işlem
-
17:15AKSGY
Yüzde 6.97 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 365, 739 adet işlem