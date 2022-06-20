***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.06.2022 17:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon İzahnamesinde Sermaye Piyayası Kurulundan alınan 12/05/2022 tarih ve E-12233903-305.04-21339 sayılı izin doğrultusunda 20/06/2022 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yapılan değişiklikler ekteki tadil metninde bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038296
BIST
17:412.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:4117,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:4118,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:411.024,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.024,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:39
|EGEEN
|2.205,50
|193.028.723
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.820.463
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,78
|144.394.964
|% -5,26
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|RAYSG
|12,11
|1.861.682
|% -4,57
|
|THYAO
|50,80
|6.822.086.388
|% 5,44
|
|EREGL
|27,72
|4.345.150.564
|% -3,88
|
|SISE
|22,14
|1.543.362.967
|% 1,10
|
|SASA
|45,66
|1.465.053.210
|% -0,83
|
|TUPRS
|260,10
|1.139.884.145
|% -3,09
|
|ODAS
|3,10
|883.154.842
|% 5,80
|
|YKBNK
|4,88
|914.887.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|703.832.703
|% 2,53
|
|EREGL
|27,72
|4.345.150.564
|% -3,88
|
|THYAO
|50,80
|6.822.086.388
|% 5,44
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3202
|17,3316
|% 0,04
|
|Euro
|18,2647
|18,2785
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,1353
|21,2413
|% 0,10
|
|Frank
|17,8471
|17,9546
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6056
|4,6287
|% 0,05
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,68
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.788
|6.890
|-76,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,54
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 79 artarak (% 0.17 ) 2, 271
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, LIDFA, ORMA, DOKTA, ULUSE, ETILR, ETYAT, ULUUN
-
17:54
KARYE, EGEEN, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
HUBVC, RAYSG, EREGL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:54ORGE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 342, 184 adet işlem