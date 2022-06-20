***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon İzahnamesinde Sermaye Piyayası Kurulundan alınan 12/05/2022 tarih ve E-12233903-305.04-21339 sayılı izin doğrultusunda 20/06/2022 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yapılan değişiklikler ekteki tadil metninde bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038296BIST