***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.12.2022 17:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"7.1.3 Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlar" Maddesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084020
BIST
17:014.968
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -78,33
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
17:0118,6356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
17:0119,5264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0900
|Açılış
|: 19,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
17:011.069,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.069,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ALFAS
|201,30
|782.744.427
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.399.020
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|61.179.707
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|101.148.981
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|264.335.878
|% -9,84
|
|THYAO
|128,00
|7.994.488.738
|% 2,89
|
|KOZAL
|402,10
|6.001.040.774
|% -0,67
|
|ASELS
|48,44
|5.098.984.874
|% 1,47
|
|EREGL
|41,68
|4.773.867.572
|% -1,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.945.968.036
|% -0,42
|
|EKGYO
|7,11
|2.945.968.036
|% -0,42
|
|SKBNK
|2,71
|702.342.707
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,49
|2.195.170.303
|% -3,41
|
|ADESE
|1,71
|337.447.153
|% -1,16
|
|TSKB
|4,03
|689.600.671
|% -1,47
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6279
|18,6356
|% 0,01
|
|Euro
|19,5185
|19,5264
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,6352
|22,7487
|% -0,48
|
|Frank
|19,7038
|19,8225
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-18,05
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-10,53
|
|Cumhuriyet
|7.121
|7.229
|-16,00
|
|Tam
|7.155
|7.223
|-51,00
|
|Yarım
|3.470
|3.531
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.765
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|0,10
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:14XU100
Endeks 4, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 89, 198.00 milyon TL de
-
17:11AKMGY
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 77.30 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 114 adet işlem
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 51 kaybederek (% -1.68 ) 4, 350
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, ARZUM, GLCVY, KZBGY, ALFAS, SNICA, OTTO, VBTYZ, NIBAS, UZERB
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, MZHLD, YESIL, QNBFB, YYAPI