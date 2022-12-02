Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.12.2022 17:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"7.1.3 Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlar" Maddesi Tadil Metni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084020


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:014.968
Değişim :  -1,55% |  -78,33
Açılış :  5.054  
Önceki Kapanış :  5.046  
En Yüksek
5.054 En Düşük
4.961
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 201,30 782.744.427 % 10,00  
SNPAM 19,25 1.116.324 % 10,00  
OZSUB 11,23 2.399.020 % 9,99  
UZERB 134,30 5.079.629 % 9,99  
VBTYZ 72,20 61.179.707 % 9,98  
daha fazla
17:01 Alış Satış %  
Dolar 18,6279 18,6356 % 0,01  
Euro 19,5185 19,5264 % -0,46  
Sterlin 22,6352 22,7487 % -0,48  
Frank 19,7038 19,8225 % -0,51  
Riyal 4,9432 4,9680 % 0,04  
daha fazla
17:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 -18,05  
Altın Gr. 1.070 1.070 -10,53  
Cumhuriyet 7.121 7.229 -16,00  
Tam 7.155 7.223 -51,00  
Yarım 3.470 3.531 -25,00  
Çeyrek 1.740 1.765 -13,00  
Gümüş.Ons 22,47 22,49 -0,30  
Gümüş Gr. 13,43 13,45 -0,21  
B. Petrol 86,98 86,98 0,10  
Seans Raporu 17:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru