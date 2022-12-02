***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.12.2022 17:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"7.1.3 Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri için Ödenen Komisyonlar" Maddesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084022
BIST
17:064.949
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -96,87
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.949
17:0618,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
17:0619,5184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0980
|Açılış
|: 19,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
17:061.068,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -11,88
|Açılış
|: 1.068,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ALFAS
|201,30
|782.876.077
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.414.304
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.421.215.495
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|MZHLD
|13,07
|83.260.509
|% -9,99
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|THYAO
|127,50
|8.102.392.977
|% 2,49
|
|KOZAL
|400,50
|6.077.254.892
|% -1,06
|
|ASELS
|48,20
|5.241.274.742
|% 0,96
|
|EREGL
|41,60
|4.833.337.241
|% -2,07
|
|EKGYO
|7,09
|3.030.095.879
|% -0,70
|
|EKGYO
|7,09
|3.030.095.879
|% -0,70
|
|SKBNK
|2,70
|722.030.196
|% -1,10
|
|ISCTR
|10,45
|2.243.165.892
|% -3,78
|
|ADESE
|1,70
|345.475.812
|% -1,73
|
|KRDMD
|14,89
|2.647.036.566
|% -2,93
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6305
|18,6372
|% 0,02
|
|Euro
|19,5097
|19,5184
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,6170
|22,7304
|% -0,56
|
|Frank
|19,7030
|19,8217
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9428
|4,9675
|% 0,03
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-20,27
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|-11,16
|
|Cumhuriyet
|7.121
|7.229
|-16,00
|
|Tam
|7.151
|7.219
|-55,00
|
|Yarım
|3.468
|3.529
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.764
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,45
|13,47
|-0,19
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|-0,08
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21INTEM
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 106.30 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 682 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -116, 31 kaybederek (% -2.14 ) 5, 317
-
17:19XU100
Endeks 4, 964 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 90, 885.00 milyon TL de
-
17:14XU100
Endeks 4, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 89, 198.00 milyon TL de
-
17:11AKMGY
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 77.30 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 114 adet işlem