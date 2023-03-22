***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.03.2023 11:29
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyurusu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126944
BIST
13:474.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 62,90
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
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4.979
En Düşük
4.891
13:4719,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
13:4720,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0657
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
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20,7829
En Düşük
20,4489
13:471.188,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.188,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler13:45
|EGGUB
|78,50
|23.741.395
|% 9,94
|
|EMNIS
|41,60
|284.978
|% 9,47
|
|PEGYO
|6,80
|22.971.729
|% 6,25
|
|AYCES
|77,95
|10.016.330
|% 4,98
|
|BAGFS
|28,58
|68.426.854
|% 4,77
|
|GEREL
|15,49
|106.206.208
|% -3,07
|
|PRKAB
|26,98
|46.500.770
|% -2,18
|
|RAYSG
|19,40
|2.349.180
|% -2,02
|
|SELGD
|6,14
|418.105
|% -1,92
|
|ADEL
|115,10
|2.678.836
|% -1,62
|
|THYAO
|124,90
|1.530.730.458
|% 0,81
|
|ISCTR
|13,76
|1.266.435.084
|% 0,88
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|TUPRS
|544,00
|1.082.067.478
|% 2,43
|
|EREGL
|37,00
|1.032.994.435
|% -0,05
|
|ASELS
|54,00
|975.699.180
|% 1,31
|
|ISCTR
|13,76
|1.266.435.084
|% 0,88
|
|YKBNK
|10,39
|780.710.899
|% 0,97
|
|DOHOL
|8,95
|442.867.409
|% 3,83
|
|AKBNK
|17,79
|794.131.984
|% 1,14
|
|KOZAL
|20,44
|834.875.353
|% 2,10
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0403
|19,0443
|% 0,13
|
|Euro
|20,5619
|20,5761
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,3209
|23,4379
|% 0,61
|
|Frank
|20,5582
|20,6821
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0528
|5,0782
|% 0,06
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.189
|1.190
|2,16
|
|Cumhuriyet
|8.040
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.046
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,73
|0,02
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,36
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