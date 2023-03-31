***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.03.2023 15:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fona Bağlı Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon İzahname Değişiklik Tadil Metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130252
BIST
16:204.834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -61,92
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
16:2019,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
16:2020,9050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0334
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
16:201.222,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.221,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EKSUN
|86,50
|42.013.310
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|57.389.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.770.706
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.249.472
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.425.222
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.840.425
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.078.353
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,09
|130.425.163
|% -9,91
|
|AKFYE
|17,31
|2.065.394.073
|% -8,89
|
|KOZAL
|21,84
|1.922.749.160
|% 4,30
|
|TUPRS
|541,20
|1.721.717.355
|% 0,41
|
|ASTOR
|52,75
|1.632.485.501
|% -1,59
|
|EREGL
|35,68
|1.577.104.194
|% -0,67
|
|SKBNK
|2,53
|667.850.165
|% 8,12
|
|ALBRK
|2,92
|385.032.239
|% 3,91
|
|AKFYE
|17,31
|2.065.394.073
|% -8,89
|
|ISCTR
|13,23
|1.222.133.336
|% -2,14
|
|KOZAL
|21,84
|1.922.749.160
|% 4,30
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1809
|19,1845
|% 0,09
|
|Euro
|20,8865
|20,8964
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,6731
|23,7918
|% -0,02
|
|Frank
|20,8817
|21,0075
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0939
|5,1195
|% 0,04
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|8.231
|8.355
|73,00
|
|Tam
|8.228
|8.308
|-10,00
|
|Yarım
|4.034
|4.065
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.033
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,71
|14,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,86
|78,86
|0,26
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33ALKA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 26.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 712, 410 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 94 kaybederek (% -1.17 ) 5, 324
-
16:32XU100
Endeks 4, 840 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 31, 060.00 milyon TL de
-
16:31GOKNR
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 369, 838 adet işlem
-
16:29BEYAZ
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 18.17 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 445, 685 adet işlem