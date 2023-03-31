***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.03.2023 15:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona Bağlı Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest Fon İzahname Değişiklik Tadil Metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130254
BIST
17:404.840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -56,54
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4019,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4020,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0554
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:401.220,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.220,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKSUN
|86,50
|44.088.531
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|63.994.436
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.850.306
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.653
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.236.228
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|668.143.449
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,05
|2.579.007.716
|% -1,03
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,44
|2.420.538.725
|% 2,39
|
|TUPRS
|530,20
|2.287.972.454
|% -1,63
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,55
|821.598.301
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,91
|445.991.552
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,21
|1.975.494.198
|% -2,29
|
|AKFYE
|17,10
|2.464.721.970
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.928.111
|% -2,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1841
|19,1891
|% 0,11
|
|Euro
|20,8634
|20,8830
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6674
|23,7861
|% -0,04
|
|Frank
|20,9490
|21,0752
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,15
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.228
|8.325
|7,00
|
|Yarım
|4.034
|4.074
|4,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,80
|0,05
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,46
|
Seans Raporu
17:38
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17:53ALCTL
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 995 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, HEKTS, TKFEN
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, AKBNK, BIMAS
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 94 kaybederek (% -1.04 ) 4, 352
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, SELGD, DERIM, EKSUN, OYLUM, KRGYO, MARKA