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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

31.03.2023 15:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fona Bağlı Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon İzahname Değişiklik Tadil Metni ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130256


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