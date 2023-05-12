***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.05.2023 13:44
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150809
BIST
14:054.831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -16,56
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0519,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0658
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0521,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1850
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:051.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:05
|AVHOL
|25,54
|28.809.605
|% 9,99
|
|IMASM
|23,98
|61.398.618
|% 8,51
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|ATAGY
|4,67
|2.393.167
|% 7,11
|
|LUKSK
|69,50
|7.069.901
|% 7,01
|
|ARSAN
|6,48
|4.007.660
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,57
|40.912.177
|% -8,25
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|BOBET
|18,58
|94.830.122
|% -6,54
|
|DIRIT
|5,36
|217.509
|% -5,96
|
|ISCTR
|14,55
|4.831.976.032
|% 3,19
|
|KCHOL
|98,35
|3.558.796.215
|% 1,81
|
|THYAO
|133,80
|3.312.180.667
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,03
|2.395.879.504
|% 4,34
|
|TUPRS
|71,90
|2.191.384.249
|% 0,56
|
|ISCTR
|14,55
|4.831.976.032
|% 3,19
|
|YKBNK
|12,03
|2.395.879.504
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,94
|1.035.598.066
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,21
|2.142.717.922
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,44
|255.973.601
|% 0,00
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5812
|19,6125
|% 0,34
|
|Euro
|21,5388
|21,5486
|% 0,87
|
|Sterlin
|24,4810
|24,6038
|% 0,40
|
|Frank
|21,8373
|21,9689
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2073
|5,2334
|% 0,21
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|-10,35
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|9.439
|9.582
|-74,00
|
|Tam
|9.373
|9.652
|-119,85
|
|Yarım
|4.591
|4.774
|-90,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.373
|-52,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|0,13
|