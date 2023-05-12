***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.05.2023 14:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150857
BIST
16:374.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,90
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3719,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0603
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3721,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1499
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:371.273,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.273,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|38.924.121
|% 9,95
|
|ELITE
|12,51
|26.924.493
|% 9,64
|
|LUKSK
|70,40
|14.339.296
|% 8,39
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.643.957
|% -9,76
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
|
|KCHOL
|99,45
|4.644.079.853
|% 2,95
|
|THYAO
|134,40
|4.321.111.898
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
|
|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
|
|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
|
|EKGYO
|5,90
|1.337.241.450
|% -0,51
|
|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,42
|356.827.317
|% -0,82
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6131
|19,6180
|% 0,36
|
|Euro
|21,4503
|21,4779
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,4935
|24,6163
|% 0,45
|
|Frank
|21,8496
|21,9812
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2177
|5,2439
|% 0,41
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|7,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.643
|9.929
|156,81
|
|Yarım
|4.736
|4.922
|58,00
|
|Çeyrek
|2.361
|2.446
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,52
|