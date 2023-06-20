***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.06.2023 11:22
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyurusu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160261
BIST
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13:565.290
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,78
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
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5.224
En Yüksek
5.316
13:5623,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0206
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5625,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0342
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
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25,9031
En Düşük
25,5612
13:561.480,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.480,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
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1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:54
|DAGHL
|11,99
|14.215.466
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.278.956
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.533.631
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.480.491
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.214
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.911.845
|% -9,93
|
|IHAAS
|114,10
|29.112.369
|% -8,79
|
|BRKVY
|20,68
|23.683.157
|% -6,68
|
|PSGYO
|6,36
|114.926.833
|% -6,47
|
|QNBFL
|86,00
|201.373
|% -6,47
|
|THYAO
|173,20
|3.812.282.579
|% -0,46
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|SASA
|54,00
|1.583.294.286
|% 1,79
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|ISCTR
|13,20
|1.149.653.491
|% 2,48
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|EKGYO
|6,76
|469.715.790
|% -0,29
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5869
|23,5968
|% 0,09
|
|Euro
|25,7836
|25,7921
|% 0,15
|
|Sterlin
|30,0407
|30,1913
|% -0,22
|
|Frank
|26,2071
|26,3650
|% -0,18
|
|Riyal
|6,2733
|6,3048
|% -0,05
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.482
|0,77
|
|Cumhuriyet
|9.805
|9.852
|-8,00
|
|Tam
|9.660
|9.906
|-19,60
|
|Yarım
|4.738
|4.815
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.369
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|-0,14
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,80
|