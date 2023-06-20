***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.06.2023 11:22
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik Duyurusu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160269
BIST
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13:555.292
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 22,73
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
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5.224
En Yüksek
5.316
13:5523,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0206
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5525,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0342
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
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25,9031
En Düşük
25,5612
13:551.481,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.481,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DAGHL
|11,99
|14.229.386
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.327.804
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.874.881
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.546.159
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.470
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.930.297
|% -9,93
|
|IHAAS
|113,50
|29.360.340
|% -9,27
|
|PASEU
|34,14
|2.423.648.633
|% -6,67
|
|PSGYO
|6,36
|115.349.371
|% -6,47
|
|QNBFL
|86,00
|201.373
|% -6,47
|
|THYAO
|173,30
|3.831.610.893
|% -0,40
|
|PASEU
|34,14
|2.423.648.633
|% -6,67
|
|YKBNK
|12,34
|2.081.111.311
|% 1,23
|
|AKBNK
|18,90
|1.802.270.281
|% 2,11
|
|SASA
|54,05
|1.587.589.945
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,34
|2.081.111.311
|% 1,23
|
|AKBNK
|18,90
|1.802.270.281
|% 2,11
|
|ISCTR
|13,18
|1.158.668.826
|% 2,33
|
|PASEU
|34,14
|2.423.648.633
|% -6,67
|
|EKGYO
|6,77
|471.169.517
|% -0,15
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5904
|23,5954
|% 0,09
|
|Euro
|25,7797
|25,7857
|% 0,13
|
|Sterlin
|30,0367
|30,1873
|% -0,23
|
|Frank
|26,1987
|26,3565
|% -0,21
|
|Riyal
|6,2716
|6,3031
|% -0,08
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|1,99
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|0,54
|
|Cumhuriyet
|9.805
|9.852
|-8,00
|
|Tam
|9.662
|9.907
|-18,01
|
|Yarım
|4.737
|4.814
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.368
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,05
|18,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|0,77
|