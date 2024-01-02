***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2024 15:07
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı 'un izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır. Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231333
BIST
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16:177.574
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 103,76
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1729,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2154
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1732,6198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0777
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:171.974,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,92
|Açılış
|: 1.974,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PAMEL
|114,40
|37.587.215
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.010.089.276
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.355.811
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.270.845
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.202.125
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.006.593
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.174.208.829
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,20
|2.882.026.774
|% 9,44
|
|EREGL
|42,06
|2.728.374.422
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,30
|1.038.967.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|981.586.193
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.907.167
|% 3,31
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7208
|29,7288
|% 0,73
|
|Euro
|32,6090
|32,6198
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,4732
|37,6611
|% 0,11
|
|Frank
|34,8534
|35,0634
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9027
|7,9423
|% 0,70
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|989,00
|990,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,04
|1.090,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,00
|2.067,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 3 artarak (% 1.43 ) 6, 666
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, UZERB, FORMT, MEDTR, CMBTN, OYLUM, PAMEL, AVGYO, FONET, KUYAS
-
16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QUAGR, EMNIS, SUWEN
-
16:32
MTRKS, BURCE, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:32
AKSA, ANELE, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında