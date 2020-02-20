***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.02.2020 15:51
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Osmanlı Portföy Kaptan Serbest (Döviz Fonu) Fon'u izahnamesi ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820362
BIST
16:50115.983
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -3.213,21
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:506,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:506,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0194
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5971
En Düşük
6,5663
16:50316,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,34
|Açılış
|: 316,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.317.845
|% 19,87
|
|HATEK
|9,36
|38.155.391
|% 9,35
|
|QNBFL
|144,00
|8.112.059
|% 9,09
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|YBTAS
|4.700,00
|606.549
|% 4,47
|
|TSPOR
|6,23
|778.000.994
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,13
|901.636.135
|% -19,74
|
|VERTU
|5,36
|37.892.826
|% -18,79
|
|FENER
|16,37
|823.171.097
|% -15,79
|
|VKING
|2,84
|4.070.508
|% -13,68
|
|ASELS
|28,48
|1.509.424.322
|% -4,37
|
|THYAO
|14,50
|1.325.238.333
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,06
|1.184.141.425
|% -13,07
|
|GSRAY
|3,13
|901.636.135
|% -19,74
|
|FENER
|16,37
|823.171.097
|% -15,79
|
|BJKAS
|3,06
|1.184.141.425
|% -13,07
|
|CEMAS
|1,25
|368.042.370
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,13
|901.636.135
|% -19,74
|
|EKGYO
|1,51
|336.527.093
|% -6,79
|
|IHLGM
|1,20
|236.900.342
|% -7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8271
|7,8663
|% -0,15
|
|Frank
|6,1786
|6,2158
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|5,11
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|22,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,44
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,82
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,24
|