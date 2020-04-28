***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2020 14:19
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840760
BIST
15:37101.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 379,79
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
15:376,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9987
En Düşük
6,9799
15:377,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0470
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
15:37384,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 384,93
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|156.080.057
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|80.835.677
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.714.247
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.501.085
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|615.083
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,26
|778.273.225
|% 2,94
|
|GARAN
|8,47
|696.279.654
|% 1,32
|
|THYAO
|10,83
|535.644.682
|% 0,09
|
|ASELS
|27,44
|397.861.199
|% -0,15
|
|ODAS
|1,71
|304.226.553
|% 3,01
|
|ODAS
|1,71
|304.226.553
|% 3,01
|
|ECILC
|5,26
|778.273.225
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,12
|180.016.330
|% 0,00
|
|GARAN
|8,47
|696.279.654
|% 1,32
|
|AVOD
|2,50
|195.869.054
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7212
|8,7649
|% 0,73
|
|Frank
|7,1656
|7,2088
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-1,67
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.522
|-3,60
|
|Tam
|2.529
|2.583
|-3,70
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-1,80
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,01
|23,01
|-0,06
|