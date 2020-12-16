***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.12.2020 10:41
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon İzahnamesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893353
BIST
11:561.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:567,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:569,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0108
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:56466,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,86
|Açılış
|: 466,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.697.326
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|11.209.359
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,40
|93.984.128
|% -9,74
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,83
|943.184.421
|% 1,87
|
|SISE
|7,36
|868.018.190
|% 0,41
|
|TUPRS
|109,80
|603.781.580
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,14
|554.046.395
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,50
|506.240.067
|% 1,48
|
|YKBNK
|3,14
|554.046.395
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,62
|376.252.118
|% 6,07
|
|EKGYO
|2,12
|304.115.623
|% 0,95
|
|SISE
|7,36
|868.018.190
|% 0,41
|
|ODAS
|4,06
|435.504.032
|% 1,25
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7971
|7,7992
|% -0,47
|
|Euro
|9,5176
|9,5226
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,4914
|10,5441
|% -0,14
|
|Frank
|8,7916
|8,8445
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0711
|2,0815
|% -0,55
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,28
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,48
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,73
|50,73
|-0,03
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
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12:06XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 10, 617.00 milyon TL de
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12:06KLGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 308, 916 adet işlem
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12:05KARTN
Yüzde 6.03 oranında artışla 3, 461.70 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 108 adet işlem
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12:03BANVT
Yüzde 4.97 oranında artışla 43.50 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 395 adet işlem
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12:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, GUBRF, BIMAS