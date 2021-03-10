***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2021 15:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon İzahanemesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916829
BIST
17:111.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,04
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:117,5398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0674
|Açılış
|: 7,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:118,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0782
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:11416,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,14
|Açılış
|: 416,09
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:11
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.367.373
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.560.432
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.934.409
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,48
|17.145.057
|% -5,19
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|ISBTR
|47.000,00
|141.800
|% -4,08
|
|GARAN
|9,14
|2.617.400.359
|% 1,33
|
|SASA
|46,46
|1.549.560.432
|% 9,99
|
|PETKM
|6,27
|1.058.088.119
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,59
|1.055.985.249
|% 2,85
|
|GUBRF
|84,05
|983.681.289
|% 3,70
|
|GARAN
|9,14
|2.617.400.359
|% 1,33
|
|PETKM
|6,27
|1.058.088.119
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,39
|375.527.606
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,59
|1.055.985.249
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|512.562.052
|% -0,51
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5340
|7,5398
|% -0,89
|
|Euro
|8,9849
|8,9906
|% -0,86
|
|Sterlin
|10,4478
|10,5002
|% -0,96
|
|Frank
|8,0750
|8,1237
|% -1,19
|
|Riyal
|2,0002
|2,0102
|% -1,19
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,55
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-28,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|-37,53
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|-18,15
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,08
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|0,66
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
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17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, DOHOL
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17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.77 ) 1, 369
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, TRILC, MERIT, EMKEL, KAREL, POLTK, PARSN, BTCIM, PKENT, VAKKO
-
17:25
PEGYO, BFREN, TRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ISGSY, GENTS, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında