***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2021 15:36
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon İzahanemesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916831
BIST
17:091.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,32
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:097,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0679
|Açılış
|: 7,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:098,9900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0788
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1129
En Düşük
8,9608
17:09416,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,07
|Açılış
|: 416,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PKENT
|2.509,10
|23.357.337
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.055.760
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,50
|17.120.323
|% -5,09
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|EDIP
|3,65
|32.565.195
|% -4,20
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|GUBRF
|83,80
|975.667.442
|% 3,39
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|374.976.811
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|ODAS
|3,90
|510.129.637
|% -0,51
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5346
|7,5393
|% -0,89
|
|Euro
|8,9807
|8,9900
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,4532
|10,5056
|% -0,91
|
|Frank
|8,0821
|8,1308
|% -1,10
|
|Riyal
|2,0028
|2,0128
|% -1,06
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|3,17
|
|Altın Gr.
|417
|418
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.763
|2.834
|-28,66
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|-13,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,69
|