***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.09.2021 15:05
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964267
BIST
15:011.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.418
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1.426
En Düşük
1.415
15:018,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0772
|Açılış
|: 8,5730
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|Önceki Kapanış
|: 8,5100
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8,6180
En Düşük
8,5060
15:0110,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 10,0900
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|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,1698
En Düşük
10,0237
15:01487,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,48
|Açılış
|: 487,00
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|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:00
|TEZOL
|18,44
|12.466.030
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.308.965
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,67
|22.454.921
|% 8,10
|
|DOCO
|708,70
|88.424.757
|% 8,07
|
|UNLU
|5,92
|93.711.775
|% 8,03
|
|ISKPL
|7,21
|259.859.925
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|63.662.646
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,80
|20.940.888
|% -8,74
|
|NIBAS
|10,79
|19.124.876
|% -7,94
|
|NUGYO
|14,95
|29.370.320
|% -7,83
|
|THYAO
|12,74
|1.037.959.930
|% 2,17
|
|GARAN
|9,46
|718.600.251
|% -0,42
|
|YEOTK
|51,25
|372.481.324
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,48
|302.293.499
|% 0,40
|
|TUPRS
|108,50
|298.504.295
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,48
|302.293.499
|% 0,40
|
|THYAO
|12,74
|1.037.959.930
|% 2,17
|
|GARAN
|9,46
|718.600.251
|% -0,42
|
|IHGZT
|1,05
|63.662.646
|% -9,48
|
|HALKB
|4,67
|188.229.201
|% 1,08
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6003
|8,6026
|% 0,90
|
|Euro
|10,1343
|10,1411
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,8345
|11,8938
|% 0,98
|
|Frank
|9,2358
|9,2914
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2875
|2,2989
|% 0,95
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|29,35
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|14,20
|
|Çeyrek
|777
|794
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,23
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