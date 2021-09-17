***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.09.2021 15:06
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964269
BIST
15:091.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:098,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:0910,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0765
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:09486,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,69
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:09
|TEZOL
|18,44
|12.498.208
|% 9,96
|
|UNLU
|5,93
|96.281.360
|% 8,21
|
|GLRYH
|2,59
|10.554.000
|% 7,47
|
|AKYHO
|2,65
|22.748.397
|% 7,29
|
|OYLUM
|7,30
|10.586.522
|% 6,73
|
|ISKPL
|7,21
|259.950.367
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|63.938.614
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,50
|21.019.146
|% -9,15
|
|NIBAS
|10,84
|19.189.266
|% -7,51
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|YEOTK
|51,70
|378.839.732
|% -0,19
|
|BIOEN
|35,76
|270.503.656
|% 1,42
|
|ISKPL
|7,21
|259.950.367
|% -9,99
|
|PGSUS
|70,40
|216.769.210
|% 3,53
|
|RTALB
|24,70
|137.794.003
|% 5,56
|
|ISKPL
|7,21
|259.950.367
|% -9,99
|
|ODAS
|1,39
|48.102.422
|% 0,00
|
|UNLU
|5,93
|96.281.360
|% 8,21
|
|PEKGY
|0,96
|12.508.372
|% -1,03
|
|AKYHO
|2,65
|22.748.397
|% 7,29
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5947
|8,5984
|% 0,85
|
|Euro
|10,1290
|10,1354
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,8315
|11,8909
|% 0,95
|
|Frank
|9,2356
|9,2913
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2865
|2,2980
|% 0,91
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,24
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|30,69
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|14,85
|
|Çeyrek
|777
|795
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|-0,24
|