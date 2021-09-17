***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.09.2021 15:09
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964272
BIST
15:031.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:038,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0784
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:0310,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0900
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:03486,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,35
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TEZOL
|18,44
|12.477.979
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.308.965
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,67
|22.557.576
|% 8,10
|
|GLRYH
|2,60
|10.491.574
|% 7,88
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|ISKPL
|7,21
|259.882.824
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|63.757.838
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,50
|20.958.640
|% -9,15
|
|NIBAS
|10,79
|19.156.364
|% -7,94
|
|NUGYO
|14,99
|29.384.775
|% -7,58
|
|THYAO
|12,72
|1.044.456.810
|% 2,00
|
|GARAN
|9,45
|724.303.717
|% -0,53
|
|YEOTK
|51,40
|375.487.630
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,47
|307.434.884
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,40
|300.536.998
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,47
|307.434.884
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.044.456.810
|% 2,00
|
|GARAN
|9,45
|724.303.717
|% -0,53
|
|IHGZT
|1,05
|63.757.838
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,78
|277.729.617
|% -1,31
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6000
|8,6030
|% 0,91
|
|Euro
|10,1344
|10,1405
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,8401
|11,8995
|% 1,03
|
|Frank
|9,2421
|9,2977
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2886
|2,3000
|% 1,00
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|29,35
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|14,20
|
|Çeyrek
|777
|794
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,23
|