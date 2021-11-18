***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.11.2021 14:20
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978462
BIST
14:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.718
En Düşük
1.703
14:0510,7981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1654
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:0512,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2174
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:05631,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -6,12
|Açılış
|: 631,59
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:05
|TETMT
|190,50
|7.487.796
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|163.315.338
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.476.257
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|UFUK
|20,00
|210.034
|% 7,41
|
|BASGZ
|15,87
|429.038.032
|% -7,89
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GMTAS
|2,43
|7.474.738
|% -6,90
|
|SEYKM
|17,55
|21.894.733
|% -6,50
|
|GARAN
|11,97
|1.165.149.070
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,50
|1.145.617.032
|% 3,86
|
|PETKM
|7,72
|1.067.799.662
|% 0,13
|
|TSPOR
|8,03
|570.218.614
|% 4,15
|
|SISE
|10,49
|532.729.313
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,50
|1.145.617.032
|% 3,86
|
|ADESE
|1,07
|147.478.523
|% 0,00
|
|PETKM
|7,72
|1.067.799.662
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,17
|251.064.682
|% -0,46
|
|GARAN
|11,97
|1.165.149.070
|% 0,59
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8070
|10,8218
|% 1,78
|
|Euro
|12,2691
|12,2911
|% 2,06
|
|Sterlin
|14,1929
|14,2640
|% -0,70
|
|Frank
|11,3348
|11,4031
|% -0,61
|
|Riyal
|2,8040
|2,8180
|% -0,71
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,69
|
|Altın Gr.
|631
|632
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|4.175
|4.238
|-35,00
|
|Tam
|4.165
|4.271
|-24,54
|
|Yarım
|2.013
|2.066
|-11,87
|
|Çeyrek
|1.010
|1.033
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,47
|8,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-0,31
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20RALYH
Yüzde 6.54 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 807, 768 adet işlem
-
14:19MERCN
Yüzde 4.01 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 982, 975 adet işlem
-
14:18ZRGYO
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 647, 399 adet işlem
-
14:17UFUK
Yüzde 7.41 oranında artışla 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 830 adet işlem
-
14:16XU100
Endeks 1, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 12, 314.00 milyon TL de