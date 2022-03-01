***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.03.2022 12:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005703
BIST
12:211.987
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 40,49
|Açılış
|: 1.969
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|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.969
12:2113,9120
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 13,8700
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|Önceki Kapanış
|: 13,8200
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13,9120
En Düşük
13,7651
12:2115,6437
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 15,5500
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|Önceki Kapanış
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15,6691
En Düşük
15,4520
12:21855,96
En Yüksek
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|| 5,38
|Açılış
|: 856,09
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|Önceki Kapanış
|: 850,58
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856,27
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:21
|HUBVC
|9,13
|2.999.214
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.464
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.237.047
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.399.869
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|BTCIM
|14,15
|11.624.994
|% -4,39
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
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|GARAN
|11,71
|1.639.259.747
|% 5,69
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|THYAO
|26,14
|1.606.229.301
|% 2,03
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|EREGL
|32,64
|1.288.937.423
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,75
|1.048.260.476
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,08
|926.751.288
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,75
|1.048.260.476
|% 4,75
|
|GARAN
|11,71
|1.639.259.747
|% 5,69
|
|HUNER
|2,87
|332.498.021
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,27
|671.860.888
|% 3,41
|
|KRDMD
|12,08
|926.751.288
|% 2,98
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9007
|13,9120
|% 0,49
|
|Euro
|15,5904
|15,6437
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,6175
|18,7109
|% 0,46
|
|Frank
|15,1241
|15,2152
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6936
|3,7121
|% 0,30
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.915
|1.915
|4,99
|
|Altın Gr.
|856
|856
|5,51
|
|Cumhuriyet
|5.687
|5.773
|28,00
|
|Tam
|5.660
|5.803
|27,49
|
|Yarım
|2.735
|2.807
|13,30
|
|Çeyrek
|1.372
|1.404
|6,65
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,33
|