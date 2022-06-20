***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.06.2022 17:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038295
BIST
17:362.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,96
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:3617,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:3618,2690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0835
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:361.024,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.024,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.011.079
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|ULUSE
|167,60
|29.617.474
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|ISDMR
|23,82
|142.265.103
|% -5,10
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|RAYSG
|12,10
|1.849.572
|% -4,65
|
|THYAO
|50,80
|6.728.471.920
|% 5,44
|
|EREGL
|27,84
|4.276.245.833
|% -3,47
|
|SISE
|22,08
|1.503.412.676
|% 0,82
|
|SASA
|45,88
|1.423.903.165
|% -0,35
|
|TUPRS
|260,50
|1.133.407.598
|% -2,94
|
|ODAS
|3,09
|862.372.142
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,89
|912.345.899
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,07
|689.153.479
|% 2,78
|
|EREGL
|27,84
|4.276.245.833
|% -3,47
|
|THYAO
|50,80
|6.728.471.920
|% 5,44
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3277
|17,3340
|% 0,05
|
|Euro
|18,2565
|18,2690
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,1419
|21,2479
|% 0,13
|
|Frank
|17,8437
|17,9512
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6049
|4,6280
|% 0,03
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-2,02
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.788
|6.891
|-75,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,63
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51SANEL
Yüzde 9.31 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 138 adet işlem
-
17:50ETYAT
Yüzde 9.82 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 885, 247 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 76 artarak (% 0.28 ) 2, 784
-
17:49XU100
Endeks 2, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 34, 843.00 milyon TL de
-
17:49THYAO
Yüzde 5.75 oranında artışla 50.95 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 480, 143 adet işlem