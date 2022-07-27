***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.07.2022 17:14
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048246
BIST
17:042.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 11,02
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
17:0417,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0684
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
17:0418,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0974
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
17:04988,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,78
|Açılış
|: 988,76
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler17:04
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.468.195
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|TMSN
|42,96
|416.089.609
|% 9,98
|
|IMASM
|71,65
|21.075.479
|% 9,98
|
|PEGYO
|2,31
|61.695.806
|% -9,41
|
|ESCOM
|21,40
|25.328.342
|% -4,12
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,24
|9.524.271
|% -3,77
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,88
|3.220.011.145
|% 1,80
|
|YKBNK
|4,75
|1.042.693.088
|% 0,00
|
|SISE
|21,16
|932.262.234
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,21
|905.534.910
|% 0,63
|
|TOASO
|69,65
|778.108.977
|% 2,88
|
|EKGYO
|3,21
|905.534.910
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|395.804.295
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|1.042.693.088
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|467.618.358
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|125.125.111
|% 3,75
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9218
|17,9264
|% 0,38
|
|Euro
|18,1674
|18,1874
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,5189
|21,6268
|% 0,48
|
|Frank
|18,5492
|18,6609
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,43
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-2,41
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,74
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.658
|6.721
|8,00
|
|Yarım
|3.244
|3.286
|4,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,96
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19PRKAB
Yüzde 6.92 oranında artışla 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 620, 557 adet işlem
-
17:18TMSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 42.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 036, 283 adet işlem
-
17:17ANGEN
Yüzde 6.45 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 212 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 25 artarak (% 0.19 ) 2, 706
-
17:16XU100
Endeks 2, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 22, 617.00 milyon TL de