***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2023 13:50
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136226
BIST
16:095.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,52
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0919,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0921,0689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1387
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:091.239,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.239,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BRSAN
|105,60
|122.145.876
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.516.485
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.943.835
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.144.809
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|37.512.748
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,19
|115.781.961
|% -8,95
|
|HEDEF
|24,22
|76.641.558
|% -7,77
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|CRDFA
|4,46
|69.769.758
|% -7,08
|
|ONCSM
|119,10
|144.879.449
|% -6,88
|
|GESAN
|84,50
|3.594.117.298
|% 3,36
|
|THYAO
|132,80
|3.586.609.898
|% -0,52
|
|KOZAL
|22,34
|2.656.307.615
|% 1,18
|
|EREGL
|36,02
|2.630.554.135
|% 0,39
|
|OYAKC
|35,20
|2.273.634.471
|% 2,33
|
|EKGYO
|7,27
|1.777.573.371
|% -0,27
|
|YKBNK
|10,04
|1.310.986.608
|% 0,70
|
|KOZAL
|22,34
|2.656.307.615
|% 1,18
|
|ZOREN
|5,18
|517.292.859
|% 6,15
|
|ISCTR
|12,10
|1.181.982.760
|% 0,33
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2860
|19,2907
|% 0,11
|
|Euro
|21,0567
|21,0689
|% 0,66
|
|Sterlin
|23,8845
|24,0043
|% 0,38
|
|Frank
|21,2124
|21,3402
|% 0,49
|
|Riyal
|5,1243
|5,1500
|% 0,06
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,27
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.527
|8.582
|3,00
|
|Yarım
|4.165
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|