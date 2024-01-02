***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.01.2024 13:26
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Serbest Fon'un güncel izahnamesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231285
BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:42
|KUYAS
|58,90
|43.836.458
|% 9,99
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|BRSAN
|650,00
|624.080.098
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|FLAP
|12,01
|50.898.342
|% 9,98
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|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
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|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
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|SUWEN
|23,12
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|% -9,97
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|QUAGR
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|231.396.500
|% -7,84
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|DIRIT
|10,26
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|% -7,57
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|ZGOLD
|228,45
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|NTGAZ
|21,92
|119.197.170
|% -5,11
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|GUBRF
|169,10
|5.409.626.188
|% 9,95
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|THYAO
|236,00
|3.167.477.807
|% 3,24
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|EREGL
|41,98
|1.796.608.753
|% 2,39
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|YKBNK
|19,75
|1.736.074.741
|% 1,07
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|AKBNK
|36,90
|1.403.646.288
|% 1,04
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|SKBNK
|4,31
|822.354.843
|% 0,23
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|EKGYO
|7,06
|730.082.089
|% 2,62
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|YKBNK
|19,75
|1.736.074.741
|% 1,07
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|BEGYO
|3,08
|165.940.053
|% 5,48
|
|ISCTR
|23,46
|1.277.098.483
|% 0,43
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|13:42
|Alış
|Satış
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|Dolar
|29,7077
|29,7142
|% 0,68
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|Euro
|32,7211
|32,7553
|% 0,18
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|Sterlin
|37,6504
|37,8392
|% 0,58
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|Frank
|34,9364
|35,1469
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|Riyal
|7,9026
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|% 0,70
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|13:42
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|24,02
|24,05
|% 0,66
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|Platin
|996,11
|998,97
|% 0,66
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|Paladyum
|1.107,96
|1.112,37
|% 0,66
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|Brent Pet.
|78,86
|78,86
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.075,13
|% 0,66
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