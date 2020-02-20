***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
20.02.2020 17:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değeler A.ş. 88.639 TL % 0 20/02/2020 21/02/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820517
BIST
17:48115.764
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -3.432,17
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:486,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:486,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:48316,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,27
|Açılış
|: 316,73
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.739
|% 19,87
|
|QNBFL
|149,50
|8.938.075
|% 13,26
|
|HATEK
|9,35
|43.583.363
|% 9,23
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,70
|95.598.037
|% 5,60
|
|GSRAY
|3,12
|913.012.604
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.201.642
|% -19,92
|
|VERTU
|5,37
|39.475.493
|% -18,64
|
|FENER
|15,95
|872.487.128
|% -17,95
|
|BJKAS
|2,94
|1.241.592.120
|% -16,48
|
|ASELS
|28,50
|1.767.743.373
|% -4,30
|
|THYAO
|14,40
|1.616.455.960
|% -3,36
|
|BJKAS
|2,94
|1.241.592.120
|% -16,48
|
|GSRAY
|3,12
|913.012.604
|% -20,00
|
|FENER
|15,95
|872.487.128
|% -17,95
|
|BJKAS
|2,94
|1.241.592.120
|% -16,48
|
|CEMAS
|1,24
|405.005.148
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|395.010.982
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|913.012.604
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|461.469.007
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8008
|7,8399
|% -0,49
|
|Frank
|6,1701
|6,2072
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6174
|1,6255
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,10
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,32
|