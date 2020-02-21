***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
21.02.2020 17:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Munkul Değerler A.Ş. 205.653 TL % 0 21/02/2020 24/02/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820905
BIST
17:55116.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.147,83
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:556,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:556,6375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0514
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6375
En Düşük
6,5655
17:55323,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,57
|Açılış
|: 323,29
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.522.339
|% 19,97
|
|RYGYO
|9,78
|103.313.612
|% 18,12
|
|ESCOM
|3,12
|9.467.642
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,97
|5.748.839
|% 13,22
|
|ARDYZ
|14,88
|19.571.566
|% 12,81
|
|MIPAZ
|3,03
|165.853.066
|% -14,89
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,53
|14.372.231
|% -7,98
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|QNBFL
|143,10
|4.659.792
|% -5,73
|
|THYAO
|14,43
|1.771.457.420
|% 0,42
|
|ASELS
|28,80
|1.318.546.358
|% 1,55
|
|KOZAA
|12,45
|749.126.488
|% 10,77
|
|IPEKE
|9,76
|696.158.716
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,78
|552.026.908
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,54
|367.260.720
|% 0,65
|
|ODAS
|2,11
|429.351.571
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,78
|552.026.908
|% 2,58
|
|ALBRK
|1,53
|238.208.114
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,23
|183.481.693
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8946
|7,9342
|% 0,75
|
|Frank
|6,2201
|6,2575
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6244
|1,6325
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|25,80
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,39
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|57,89
|57,89
|-1,42
|