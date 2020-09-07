***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
07.09.2020 09:12
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ. 44.266 TL % 0 04/09/2020 07/09/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873419
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,4660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4700
|
7,4554
En Düşük
7,4198
18:058,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0136
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8314
En Düşük
8,7626
18:05462,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 462,38
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4505
|7,4542
|% 0,28
|
|Euro
|8,8138
|8,8237
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,8181
|9,8673
|% -0,24
|
|Frank
|8,1190
|8,1679
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9807
|1,9906
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.140
|4,62
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|2,24
|
|Çeyrek
|743
|759
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,79
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|