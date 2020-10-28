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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

28.10.2020 13:14
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 987.344 TL % 0 28/10/2020 30/10/2020 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884654


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 12,43 17.550.599 % 10,00  
KARTN 1.648,00 5.087.376 % 10,00  
CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
VANGD 7,37 520.897 % 10,00  
MRSHL 324,10 5.361.082 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2410 8,2547 % 0,85  
Euro 9,6621 9,6791 % 0,21  
Sterlin 10,6810 10,7346 % 0,40  
Frank 9,0184 9,0728 % 0,61  
Riyal 2,1929 2,2039 % 0,86  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 -30,98  
Altın Gr. 498 498 -3,43  
Cumhuriyet 3.310 3.360 -8,00  
Tam 3.289 3.372 -14,47  
Yarım 1.590 1.631 -7,00  
Çeyrek 797 816 -3,50  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 -1,07  
Gümüş Gr. 6,18 6,18 -0,23  
B. Petrol 39,64 39,64 -1,97  
Seans Raporu 12:35
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