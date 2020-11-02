***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
02.11.2020 09:45
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.235 TL % 0 30/10/2020 02/11/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885289
BIST
12:311.135
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 22,90
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.135
En Düşük
1.118
12:318,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:319,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1177
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:31509,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,54
|Açılış
|: 509,82
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,16
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:31
|KARTN
|1.994,00
|8.504.410
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.197.158
|% 9,99
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.086.436.508
|% 2,35
|
|ASELS
|17,69
|681.282.255
|% 5,61
|
|KRDMD
|3,29
|505.023.430
|% 6,13
|
|GARAN
|6,67
|483.607.737
|% 1,06
|
|SISE
|6,29
|468.575.281
|% 2,61
|
|TSKB
|2,61
|2.086.436.508
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,29
|505.023.430
|% 6,13
|
|SKBNK
|1,84
|178.341.324
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,74
|161.448.805
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,20
|188.144.595
|% 2,33
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3978
|8,4029
|% 0,69
|
|Euro
|9,7809
|9,7887
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,7951
|10,8492
|% 0,19
|
|Frank
|9,1208
|9,1758
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2339
|2,2451
|% 0,69
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,02
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|27,66
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|13,38
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,14
|
|B. Petrol
|37,20
|37,20
|-0,74
|
Seans Raporu
12:31
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, PETKM
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 25 artarak (% 1.82 ) 1, 019
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, BEYAZ, VANGD, BRKO, ACSEL, INVEO, TKNSA, EUKYO, EUYO, MSGYO
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, DIRIT, ITTFH, EKIZ, DARDL, ATSYH, TACTR, UZERB, EMNIS, SNKRN