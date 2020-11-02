***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
02.11.2020 09:45
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 645.342 TL % 0 30/10/2020 02/11/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885288
BIST
13:001.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 26,35
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.139
En Düşük
1.118
13:008,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0381
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:009,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:00509,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,82
|Açılış
|: 509,11
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:00
|KARTN
|1.994,00
|8.767.618
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|ASELS
|17,84
|807.777.210
|% 6,51
|
|GARAN
|6,71
|589.486.488
|% 1,67
|
|SISE
|6,28
|586.704.157
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|2.159.733.301
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|565.345.507
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|235.585.663
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|199.267.949
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,20
|207.301.465
|% 2,33
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3799
|8,3837
|% 0,46
|
|Euro
|9,7576
|9,7662
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,7946
|10,8488
|% 0,19
|
|Frank
|9,1192
|9,1741
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2328
|2,2440
|% 0,64
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,37
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.360
|3.445
|29,04
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|14,05
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|36,99
|36,99
|-0,95
|