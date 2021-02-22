***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
22.02.2021 17:36
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.621 TL % 0 22/02/2021 23/02/2021 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911440
BIST
17:461.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,60
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:467,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0780
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:468,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1124
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:46410,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 10,70
|Açılış
|: 410,72
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
410,95
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:44
|FROTO
|211,20
|745.072.240
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.972.447
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|207.128.596
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|62.451.066
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.227.120.206
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.227.120.206
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,10
|2.132.392.924
|% -4,69
|
|THYAO
|12,57
|1.822.136.374
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,61
|1.623.048.164
|% -3,96
|
|KARSN
|5,65
|1.379.428.571
|% 8,45
|
|VAKBN
|4,61
|1.623.048.164
|% -3,96
|
|TSKB
|1,78
|600.655.642
|% 2,30
|
|KARSN
|5,65
|1.379.428.571
|% 8,45
|
|EKGYO
|2,42
|545.808.132
|% -0,82
|
|ODAS
|4,12
|846.583.550
|% 3,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0549
|7,0594
|% 1,12
|
|Euro
|8,5707
|8,5762
|% 1,33
|
|Sterlin
|9,8960
|9,9457
|% 1,51
|
|Frank
|7,8610
|7,9084
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8802
|1,8896
|% 1,32
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|22,65
|
|Altın Gr.
|408
|409
|8,54
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,13
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|1,00
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem