***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
06.07.2021 09:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.788 TL % 0 05/07/2021 06/07/2021 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946718
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
0
En Düşük
0
18:058,6497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
18:0510,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
18:05501,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,56
|Açılış
|: 501,83
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6476
|8,6497
|% -0,17
|
|Euro
|10,2842
|10,2916
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9768
|12,0368
|% 0,10
|
|Frank
|9,3613
|9,4177
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2992
|2,3107
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,33
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,41
|0,02
|
|B. Petrol
|77,38
|77,38
|0,22
|