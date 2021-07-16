***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
16.07.2021 14:40
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36.668 TL % 0 14/07/2021 16/07/2021 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951482
BIST
14:301.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:308,5258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0386
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3010,1016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0350
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:30497,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,15
|Açılış
|: 497,92
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KARYE
|8,80
|79.395.197
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.020.744
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.843.937
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.810.342
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,92
|29.408.540
|% -5,38
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|DOCO
|671,50
|22.825.075
|% -4,55
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,72
|902.530.644
|% 1,80
|
|THYAO
|13,15
|390.384.912
|% 0,54
|
|GARAN
|8,39
|375.032.056
|% -0,47
|
|ARCLK
|33,50
|203.662.521
|% 2,45
|
|TOASO
|30,74
|201.613.210
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,31
|129.400.637
|% -0,43
|
|GARAN
|8,39
|375.032.056
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,16
|87.070.756
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,07
|38.474.859
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.232.793
|% 2,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5199
|8,5251
|% -0,46
|
|Euro
|10,0895
|10,0971
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,7195
|11,7783
|% -0,80
|
|Frank
|9,2238
|9,2793
|% -0,80
|
|Riyal
|2,2634
|2,2748
|% -0,63
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-12,95
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,30
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-31,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|-27,87
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-13,48
|
|Çeyrek
|794
|812
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|0,03
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 11 kaybederek (% -0.34 ) 1, 206
-
14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EDATA, KARYE, SERVE, SELVA, VBTYZ, EDIP
-
14:42
SNGYO, YYAPI, ESCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:42
DOCO, CASA, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:39DOCO
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 671.30 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 603 adet işlem